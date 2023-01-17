世邦魏理仕(CBRE)受業主獨家委託公開標售新竹工業區廠房，於今(17)日上午開標結果出爐，最終以土地換算每坪37.6萬元成功標脫，今日土地交易單價較去年上漲逾34%，也讓新竹工業區2023年一開春就創下歷史新高的紀錄。

本標的位於新竹工業區第二期西區光復北路上，建物總面積逾1,550坪，屋齡僅約11年，鋼骨結構，土地為1,358坪丁種建築用地。由於新竹工業區內少有供給，加上本次標售標的位置條件優越，自標售公告起，即有多家廠商及投資人熱烈洽詢及購買標單，潛在買方除了區域型客戶外，更不乏科技產業、電子製造業、及生技產業洽詢評估。

由於本次標售廠房現況維護甚佳，建物規格亦適合眾多產業立即進駐；此外，本基地法定容積率為300%，現況實際使用容積低於111%，如未來搭配政府獎勵措施，本案仍有相當高的擴廠空間，因此對自用型買方而言，是極具吸引力的標的。

新竹縣市向來為工業市場詢問熱區，結合新竹科學園區與新竹工業區兩大產業聚落，持續帶動城市發展。由於新竹工業區內標準廠房釋出的案件數相當稀少，區域型買方常面臨無標的可買的窘境，而在供不應求的情況下，本區工業土地平均單價近三年漲幅高達19%，位居北部主要工業區之冠。去年(2022年)9月實價登錄中，同樣位於光復北路上標的，以土地換算成交價格約28萬/坪，今日土地交易單價較去年成交案上漲逾34%。

世邦魏理仕資本市場部主管林敬超表示，CBRE繼上周成功售出新竹科學園區獨棟廠房後，一周內再次標脫新竹工業區廠房，顯示新竹地區自用型買方擴廠需求強勁，且至今CBRE仍掌握相當多組的買方委託找尋合適標的，即便整體房市在政府釋出打炒房政策後正逐步下修，工業用不動產在此次市場盤整中，受影響幅度較有限，地段與區位強勢的物件仍能突破重圍，能預期今年(2023年)自用型工業不動產仍將在大型不動產交易中占有相當高的比例。