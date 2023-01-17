受韓劇文化影響，台灣人對韓式料理喜愛程度越來越高，也讓連鎖韓式炸雞店陸續插旗台灣。據調查，民眾愛上韓式炸雞的原因，不外乎是沾醬豐富，其中起司、蜂蜜口味位列冠亞軍，多樣搭配凸顯與台式日式炸雞的差異，也恰好滿足鹹甜愛好者的味蕾。

以蜂蜜炸雞聞名的「橋村炸雞」在印尼、中國甚至美國等地已開設逾1300家連鎖分店，近期宣布預計在今年第三季來台開幕，品牌最經典品項就是蜂蜜系列，酥炸外皮淋上蜂蜜，甜辣滋味使它開業超過20年仍舊令人難忘，進而成為全球市佔率最高的韓式炸雞連鎖品牌。

bb.q CHICKEN調味炸雞受到國人喜愛，網路聲量位居前三，現也推兔年好康。（bb.q CHICKEN提供）

而網路聲量佔前三，並出現在韓劇《鬼怪》、《愛的迫降》中的bb.q CHICKEN，在韓國市場擁有逾1800間分店，除了持續強打調味炸雞，包然熱門的蜂蜜蒜味、起司、辣味等，近來也推兔年活動，2月1日前只要蒐集官方臉書發文分享的「Gift 兔 U」優惠圖，並上傳到活動網頁、填寫活動表單，有機會免費吃一年份調味炸雞或去骨炸雞。