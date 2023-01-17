隨著機場捷運通車、Outlet帶動商圈發展、未來還有五大園區建設題材，新北市林口區生活機能逐趨成熟，台灣房屋持續深耕林口特區，由周起帆店東，繼「林口三井捷運旗艦店」、「林口A9環球店」、「林口三井扶輪店」之後，再展第四家店，「林口未來城outlet加盟店」於1/17(二)正式開幕，周起帆店東從2010年便加盟成為台灣房屋長期以來的好夥伴，近年更跨足建設領域，結合房仲銷售等資源，全面擴大多元服務觸角。

台灣房屋林口未來城outlet加盟店，於今(17)日開幕。(圖/ 台灣房屋提供)

17日開幕活動賓客雲集，台灣房屋集團總裁彭培業親臨現場剪綵，彭培業總裁表示，台灣房屋品牌攜手周起帆店東開創事業版圖，至今邁向第13個年頭，周起帆店東深耕林口，專業有成更不斷創新卓越，同時為善公益，不僅率領團隊同仁，認養新北市海灘投入淨灘活動，一同守護宜居家園、並關懷偏鄉部落，捐贈織布機給宜蘭大同不老部落，協助居民學習一技之長，更慷慨解囊捐助新北市特殊教育學校弱勢學童，讓孩童有更好的教育環境，十足體現了台灣房屋ESG+永續經營的理念，成為實行社會回饋最佳模範店東。

「台灣房屋林口未來城outlet加盟店」店東周起帆指出，團隊長期深耕林口地區，一路走來受到地方鄉親的支持與肯定，也賦予了我們更多的服務熱忱，除了不斷強化更專業的服務力，秉持台灣房屋「有情有義、樂於助人」的品牌精神，為善公益、守護家園、回饋社會，亦是我們團隊一路以來堅守的經營理念。

周起帆說，自己是土生土長的林口人，相當看好林口未來的宏遠發展，他認為，三立影城、東森國際及台灣三井不動產投資的「林口媒體園區」，將帶進林口的娛樂、媒體、科技、商業等題材，再加上林口三井Outlet二期預計2024年完工、林口工一市地重劃區即將完成等利多，可望增加林口的就業機會與人口發展，進一步帶動房市發展持續向上。