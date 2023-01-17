今年的世界經濟論壇(World Economic Forum, WEF)16日在瑞士達沃斯（Davos）登場，美國財經媒體指出，今年關注重點預計將圍繞在地緣經濟風險，包括能源問題，或是美國剝奪中國獲取高階晶片的行動，此外，台海潛在衝突的威脅也會是各界探討的議題。

一、能源武器化

美國和盟友對抗俄羅斯引發能源戰爭，雙方都試圖將它武器化，並可能在2023年進一步動盪。報導提到，俄羅斯受到西方國家制裁，目前的石油仍有買家，包括印度、中國和土耳其，值得擔憂的是，俄羅斯可以選擇完全切斷供應，而這將對石油市場造成嚴重破壞，甚至可能重演去年通膨狂飆的現象。此外，雖然今年的暖冬讓歐洲能源短缺情況改善，不過今年各國仍可能要爭搶稀液化天然氣（LNG）。

二、晶片戰爭

除了能源，半導體也正成為全球經濟最重要的戰場之一，在過去1年內，拜登政府動用包括出口管制在內的各種工具，以阻止中國購買或製造最先進的晶片，同時，美國需要其他盟友的合作，才能讓限制的效用最大化。今年須關注的是，如果美國限制擴大，會不會引來中國的報復。

三、台海危機

報導示警，台海的僵局存在經濟層面的問題，台灣作為全球晶圓代工龍頭台積電的所在地，對全球各種供應鏈相當重要，假設供應鏈出問題，恐引發龐大的骨牌效應。國際金融協會（IIF）執行長Tim Adams則分析，萬一發生台海危機，除了要思考制裁的可能性外，誰會成為美國的盟友也是關注重點。