台灣虎航今（17）日正式開航新潟，也是飛航日本的第16個航點，直飛迷人雪國體驗豐富的冬季活動，所有搭乘首航航班的旅客，皆可獲得台灣虎航精心設計的限定首航明信片乙份，另有親切的虎妞們於桃園機場的候機室和首航旅客合影紀念。

為了迎接疫後首條復航的國際線航班到來，新潟機場不僅安排灑水儀式歡迎，並舉辦盛大的首航剪綵儀式，包括新潟縣知事花角英世、新潟市長中原八一等多位當地首長代表為表重視都親自出席外，駐日代表謝長廷大使也專程從東京過來給予祝福和鼓勵，為這條新航線開了個好彩頭。

受邀搭乘首航班前往新潟參加首航典禮的台灣虎航董事長陳漢銘表示，「原本預定在2020年春天開航的桃園－新潟航線，雖因新冠疫情而被迫延期，但在去年10月台日政府相繼宣布解封後，新潟機場卻在很短時間內便處理好CIQS及人力配置問題，讓這條航線能成為台虎2023年開春啟動的第一條新航線，這都要感謝新潟縣政府及相關單位的全力協助。」

為展現對首條復航國際航線的重視性，新潟縣副知事橋本憲次郎等一行人，也搭乘首班自新潟抵台，預計也將進行新潟航線的推廣，希望能歡迎更多的旅客造訪美麗的雪國。桃園－新潟航線開航初期，每週營運二班，去程航班編號IT228，每週二、五上午11：00自桃園國際機場起飛；回程航班編號IT229，每週二、五下午16：00自新潟機場起飛。

台灣虎航為台灣第一也是唯一的低成本航空，目前共飛航日本、韓國、澳門、泰國、菲律賓及越南等地區，更是飛航日本、韓國最多航點的國籍航空，提供民眾最豐富多元的飛航選擇。