2023年起台灣受控外國公司（CFC）反避稅規定開始執行。資誠聯合會計師事務所兩岸商務暨稅務服務會計師段士良提醒台商，由於大陸移轉訂價查核有10年追溯期，加上這兩年地方政府嚴格執行疫情清零政策，讓地方政府財政負擔大增，一般預估若今年解封後景氣好轉，大陸稅局恐將重啟稅務稽查，建議台商務必做好稅務管理。

段士良表示，從2023年開始，由於台灣開始實施受控外國公司反避稅法規，凡是放在境外公司的利潤都將會被拉回台灣母公司或是個人課稅，且由於兩岸目前尚未簽訂租稅協議，被調增利潤的大陸子公司若交易對象為台灣關聯公司，目前也無法在台灣做相對應調整。

因此在大陸被調整移轉訂價所課徵的稅款，對集團整體而言就等於是相同利潤同時被兩地課稅，因此建議跨國集團企業今年起務必做好轉讓定價規劃，避免被雙重課稅。

此外，從2018年中美貿易戰開始，大陸為防止外商投資企業出走，除了發布一系列獎勵外商投資的辦法外，同時幾乎凍結對外商投資企業的查稅動作。但也被預估，等到今年大陸解封後景氣好轉，恐會將重啟稅務稽查，建議台商必須提前做好稅務管理。