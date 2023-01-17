啾啾化身兔女郎。（JKF提供）

啾啾。（JKF提供）

啾啾。（JKF提供）

亞洲男性娛樂第一品牌JKF1月封面女星邀請冠軍女郎啾啾拍攝性感封面照，啾啾感性表示，「2022對我來說是個非常精彩的一年，副業有成，在JKF也小小穩坐了一個地位」，啾啾來自台南北漂打拼，再努力數年之後終於小有成就，這無非是給許多年輕人一個很好的榜樣，透過努力堅持朝著目標前進一定能讓人生散發光彩。

日前，啾啾在網路上分享「當你跟男友吵架時如何讓對方瞬間投降」，啾啾在對方用訊息吵架，接下來竟突然把自己上衣拉開，拿著手機對著大Ｄ奶按下快門，並傳送給對方，，隨後就聽到一陣瘋狂的訊息提示音，表示成功讓吵架的男友消氣，這個妙招也受到大家誇讚真的有用，果然是「乳不巨何以聚人心」。

啾啾的高人氣也遭來莫名的攻擊，有點淒慘的是她的近百萬IG無預警被消失三次，很多粉絲朋友和照片回憶再也找不回，啾啾生氣說：「想起來還是很想罵IG爛東西！投訴反應都沒用只好一次又一次的建立又被摧毀」。

今年是第五年加入JKF大家庭，啾啾開心說：「感謝JKF給我滿滿的初體驗與不一樣的嘗試，最特別的是被深田詠美相見歡和她熱情擁抱，希望自己在新的一年有機會能出國，在事業上趁勝追擊全力衝刺，搞定房事買下自己的房子」。