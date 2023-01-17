在嚴格抗疫限制下，中國大陸經濟成長上季大幅趨緩，並將2022一整年GDP拉到近50年來新低。不過樂觀者卻認為，為了維持經濟成長水平，大陸政府預計將會出台更多的刺激景氣復甦政策。

在市場知道中國大陸2022年最後1季GDP，年增僅2.9%，季增是完全沒有成長的消息之後，大部分的學者專家都不看淡大陸經濟後市發展。香港恒生銀行認為，地方基礎建設至關重要，在沒辦法刺激消費加上收入又減少之下，房地產將背負著2023年經濟成長使命。

調研單位牛津經濟研究院（Oxford Economics）認為，在基建投資與信用成長以及政策支持下，成長出現穩定訊號。更好的消息是，寬鬆政策可望透過2023年，較靈活的預算外財政管道來實施，藉此可避免像預算內有各項執行限制。若快的話，3月就可看到有所成長。

新加坡華僑銀行（OCBC）表示，看好人民幣匯價與公債殖利率表示，重新開放對經濟來說是正面的。同時，財政刺激有供應上的風險，卻可激發景氣，表明中國大陸政府公債殖利率也會較高。

新加坡大華銀行（UOB）認為，中國大陸上季GDP比實際預估得好，本季復甦可望更強勁。另外，2023年第2季成長可能加速，也為社會正常化還有民間消費的V型反彈鋪路。因此，之前民眾被壓抑的需求應會很強。

香港資產管理公司Pinpoint指出，中國大陸經濟可能在上個月觸底，首波疫情高峰應該已過。去年大陸人口減少，表示經濟成長可能無法再享有大量人口紅利。同時，對大陸對外競爭力以及內需消費力來說，也會有一定影響性。

ING金融集團預估，本季零售銷售應可增加，故GDP也可同步成長。新冠疫情可望在2023年告一段落，中國大陸新挑戰會是外部需求疲弱，故貨幣政策真正助益不大，要靠財政來幫忙，可強力支持今年基礎建設。

日本瑞穗銀行表示，中國大陸最新經濟數據雖差，但較預期好一點，不過，對拉抬人民幣匯價沒什麼用，因短期內與美元連動性較大。外界已把注意力放在2023年復甦上面，特別是期望這次農曆新年的數據。

綜合金融服務業者國泰君安國際認為，消費與投資將在未來幾季內進一步改善，中央政府將加大基建工程。同時，2023年3月初的全國兩會期間，可望訂出今年GDP在5%左右。照目前情勢看來，這個目標應可如願達成。