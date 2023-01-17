台灣電信業回歸電信三雄卡關頻譜，今(17)日最新有說法指出，由於NCC(國家通訊委員會)確定將在明日會議中決議台灣大(3045)、遠傳(4904)必須在今年6月底前繳回超標頻寬，故台灣大對於併入台灣之星態度改變，台台併恐生變，也就是說，原先市場預期的新電信三雄將無法實現，究竟結果如何，最快明天就可以揭曉。

由於明(18)日NCC將審查台灣大併台灣之星、遠傳(4904)併亞太電(3682)兩案，將要求確定兩家業者在今年6月30日前繳回超標頻寬，此外，還需維持原先兩家小業者費率1~2年，換言之，遠傳、台灣大假設未來併入亞太電和台灣之星後，短期內在資費尚不可做出調整，故今日最新傳出，台灣大擔憂在一年內繳回頻寬，恐來不及進行系統整併，對企業不利，有鑒於此評估，台台併恐生變。

針對市場指出台台併恐生變，台灣大僅簡短回應，「靜待NCC審議」，而另外一家遠傳是否會針對台台併的結果改變併購方針，目前遠傳同樣也表示，「靜待NCC審議」。

其實回顧5G競標，當時台灣大首輪豪砸304.5億元買下3.5GHz的60MHz頻寬，第二輪卻是跌破市場眼鏡，選擇放棄，最終最夯的3.5GHz第2階段位置，由老大哥中華電和遠傳搶下黃金頻段最有利位置，這也使得當初頻譜「鮪魚肚」議題、電信究竟三雄還是雙雄問題喧騰一時，在頻譜狀況「先天不良」下，遠傳更是出手搶親，與亞太電先在2021年9月宣布5G共頻共網，讓台灣大到手的鴨子飛了，這也導致台灣大選擇併下台灣之星，儘管透過整併依舊無法獲得連續頻段，但這也被解讀成不得不做的整併，否則恐將在5G的電信三雄大戰中宣告提前出局，只是，在台台併消息釋出後，遠傳也宣布併下亞太電，當時市場就期待電信業將重整回到「新電信三雄」。

台灣大在5G的布局上，一路從頻譜競標、亞太電遭遠傳搶親，以及到當下的頻譜爭議導致合併生變，或許當初在5G頻譜競標時未放棄第二輪的黃金位置競標，當前的發展一切都會不一樣，但商業的競爭向來殘酷，往往都是非贏即輸的賽局理論，最關鍵的一步永遠沒有重來的機會，究竟「一步錯步步錯」還是「柳暗花明又一村」，都將攸關台灣電信版圖的重新洗牌。