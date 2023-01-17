台灣史上最大徵收案桃園航空城開發中，土地徵收對範圍內原住民租屋戶造成居住、生活與經濟衝擊，為照顧原民租屋戶基本居住權益，桃市府去年祭出補助每戶4.8萬，但申請戶數未達目標，至今僅3成5申請，故受理期間2度延長，6月30日截止，呼籲符合資格的民眾盡速申請，把握補助機會。

原民局辦理徵收範圍內原住民族人安遷調查。（原民局提供／蔡明亘桃園傳真）

桃市府原住民族行政局統計，桃園航空城徵收範圍內，受影響的原住民族共319戶，分布於機場園區162戶、附近地區157戶。其中有252戶為租屋戶，包括機場園區142戶與附近地區110戶。

原民局依據原住民族基本法與桃園市原住民族發展及保障自治條例，去年7月推出桃園航空城機場園區及附近地區第一期特定區區段徵收案之原住民族租屋戶搬遷補助計畫。

只要在區段徵收案優先搬遷區土地改良物徵收公告6個月前設籍，並租屋居住於徵收範圍內的原民家戶，到公告時仍設籍住在該範圍內，且全家人在範圍內都沒有自有住宅者，都能申請1次每戶4.8萬元搬遷補助費。

原民局原民福利科說明，符合資格的252戶搬遷戶可備妥申請表、遷移前戶籍謄本、帳戶封面影本及租賃契約等文件，至原民局或各區公所人文課申請。若租約遺失或與房東口頭約定，原民局也提供切結書，可請房東或里長協助認定。

許多族人反映，有徵收範圍內租屋居住事實但未設籍者，不知是否符合補助資格，原民福利科表示，將採專案以訪視或佐證資料方式另行認定。

原民福利科指出，目前申請戶數不到90戶，僅占符合資格戶數約3成5，故2度延長受理期限，6月30日截止。近來徵收範圍內原住民族人陸續搬遷，原民局會盡量推廣補助訊息，呼籲民眾盡快申請，把握補助機會，此外原民局也在網站開設「桃園航空城專區」，詳細補助辦法、流程與文件都可至專區下載查詢。