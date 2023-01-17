苗栗市長邱鎮軍與全體里長17日共同宣布2023年苗栗𪹚龍活動開始起跑。（謝明俊攝）

2023年苗栗𪹚龍活動結合頭份市蘆竹湳好采頭藝術祭17日開始起跑。（謝明俊攝）

2023年苗栗𪹚龍活動結合頭份市蘆竹湳好采頭藝術祭17日開始起跑。（謝明俊攝）

2023年苗栗𪹚龍活動結合頭份市蘆竹湳好采頭藝術祭17日開始起跑。（謝明俊攝）

2023年苗栗𪹚龍活動結合頭份市蘆竹湳好采頭藝術祭17日開始起跑。（謝明俊攝）

2023年苗栗𪹚龍活動結合頭份市蘆竹湳好采頭藝術祭17日開始起跑。（謝明俊攝）

2023年苗栗𪹚龍活動結合頭份市蘆竹湳好采頭藝術祭17日開始起跑。（謝明俊攝）

苗栗年度盛事𪹚龍開始 體驗客庄元宵嘉年華

苗栗年度盛事𪹚龍開始 體驗客庄元宵嘉年華

讓苗栗縣民引以為傲的元宵節苗栗𪹚龍活動，17日由苗栗市長邱鎮軍在頭份市蘆竹湳老厝宣布正式開鑼，今年的𪹚龍擴大規模結合頭份蘆竹湳元宵節好采頭藝術祭，讓今年的元宵節更加熱鬧好看，正月13日登場的𪹚龍踩街及14日𪹚龍之夜將有最新的火舞表演，元宵節當天蘆竹湳好采頭藝術祭緊接著登場，歡迎全國民眾連續3天都來苗栗看熱鬧，享受不一樣的客庄元宵嘉年華。

苗栗市𪹚龍活動規模愈做愈大，也成了全國民眾關注的元宵節活動之一，因此，主辦𪹚龍的苗栗市長邱鎮軍，全力推廣這項客庄文化活動，擴大全縣參與，讓𪹚龍不再侷限於苗栗市，今年特別結合頭份市蘆竹湳老厝的好采頭藝術祭，讓元宵節的亮點遍及苗南北地區。

因此，17日上午苗栗𪹚龍龍活動開鑼式，特別安排在蘆竹湳老厝舉行，邱鎮軍偕同苗栗市代會主席陳仁杰，帶著里長及市代表們一同來到蘆竹湳老厝，與頭份市公所人員、苗栗縣傳統聚落文化協會等一同鳴鑼起跑。

今年的苗栗𪹚龍將從元月27日的祥龍巡庄開始，龍隊將會從頭份市永貞宮開始巡繞三灣、卓蘭、獅潭等地，元月30日在苗栗市玉清宮前舉行祥龍點睛、客家龍競技，2月3日在苗栗市登場的是𪹚龍民俗踩街，以及最壓軸的2月4日𪹚龍之夜。

民俗踩街從傍晚6時從苗栗市南苗三角公園開始，今年邀請了多達25個專業藝文團隊參與，包括了鐵四帝、官將首藝陣、身聲劇場高蹺藝趣、繽紛龍舞嘉年華…等精彩表演。壓軸的𪹚龍之夜，除了各龍隊的精彩表演及𪹚龍鞭炮洗禮以外，去年驚豔四座的即將成真火舞團，今年將帶來全新升級版的火舞龍城，值得大家親自到場觀賞。

元宵節當天，讓大家的焦點從熱鬧激情的𪹚龍轉移到老厝風情的好采頭藝術祭，透過一早開始在蘆竹湳永發苑老厝製作菜頭燈、乞龜求平安，並在老厝各據點設置不同的體驗活動，下午還有變裝踩街，到傍晚的點燈遶境祈福，加上現場薩克風演奏及猜燈謎等活動，讓民眾可以盡情地在苗栗度過3天滿滿客庄風情的元宵節。