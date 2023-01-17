潘逸安逐漸習慣劇中穿著。（艾迪昇傳播提供）

潘逸安在公視時代生活劇《牛車來去》飾演樂天、又有點小聰明的「躼腳」。為了體現時代背景，潘逸安從頭到腳、由內而外都做了改變。他笑稱身為藝人，平時出門不敢放鬆儀容，不可能踩著拖鞋、亂著頭髮就出家門，但演了《牛》劇後，身心大解放，在台南片場常拉著同劇演員蔡昌憲，踩著藍白拖鞋、穿著背心就四處趴趴走，他笑說：「真的很融入角色耶，超放鬆的。」但也曾因太不修邊幅，引起警察關注，鬧了個笑話。

一次晚上收工，潘逸安邊散步邊想著晚餐內容，走著走著上了跨河大橋，不料走下橋之際，竟然被警察攔檢，要他出示身分證件，潘逸安笑說：「在台南大部分的人都騎單車或機車，像我這樣不修邊幅，晚上走在橋上，還真的很可疑。」潘逸安連忙出示證件，並表示自己是演員，到台南出外景，過程中他見橋上車多，伸手拉了警察一把，要他別太靠近車流，事後被朋友笑虧，「竟敢出手碰警察，不怕變成襲警。」

拍攝半年期間，除了面對刻苦拍片環境，當時老婆Vivian即將臨盆，他也很煎熬。他回憶曾有兩次危急時刻，都嚇出一身冷汗，一次凌晨2點接到Vivian肚子疼痛求救電話，所幸當時父母在台北，就近接手照顧；另一次則拍戲到一半，Vivian來電告知孕肚變硬，感覺要臨盆，他壓抑不安將戲拍完，心急連忙趕緊回台北處理。

《牛》劇由金鐘導演李岳峰執導，潘逸安對他豎起大拇指喊讚，「導演對戲的要求，讓人很佩服，拍出來的品質真的掛保證」，他舉例一場他騎三輪車載蔡昌憲的戲，為了取鏡流暢，導演調來卡車架著三輪車和攝影機，讓演員在車上演戲，又因為現場收音，不能讓卡車發動，只能動員全劇組工作人員，推著卡車前進，費了一個下午才補捉最完美畫面。

潘逸安掛保證，《牛車來去》絕對是值得一看的好戲，所有演員、工作人員都全心全意付出，投入其中，要大家千萬莫錯過。