梁朝偉則飾演內斂善謀的南江。（華映提供）

由翁子光執導，兩大影帝郭富城及梁朝偉首度合作的電影《風再起時》，兩人重新詮釋四大探長的故事，分別扮演傳奇華探長磊樂及南江，17日公佈首支預告，可以見到叱吒於70年代的兩位傳奇探長崛起，身處洋人當道的警務職場中如何上位，從彼此惺惺相惜到一手掌控貪污體系，到最後面對廉政公署打貪的威脅，關係逐漸走向對壘。

四大探長由周文健（左起）、梁朝偉、郭富城、譚耀文主演。（華映提供）

香港新銳導演翁子光繼作品《踏血尋梅》一鳴驚人後，便一直努力籌備電影《風再起時》，特別邀請在《踏血尋梅》合作愉快的郭富城加入陣容。預告中郭富城扮演的磊樂果敢張揚，梁朝偉則戴著眼鏡斯文詮釋南江的內斂善謀，在預告還見到舞王郭富城小秀舞技，而梁朝偉是上演琴藝秀，給影迷的一大驚喜。

電影2月24日在台上映，不只是以嶄新角度刻劃香港兩大華人探長的傳奇人生，更帶觀眾回首那個動盪起伏、時代交替的殖民地末期香港。全片除了兩大影帝之外，更邀請金獎演員許冠文、金燕玲，以及演技派的譚耀文、謝君豪、春夏、杜鵑及白只等人共同演出。