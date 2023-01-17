星宇航空今（17）日正式開航宿霧，每日一班早去午回，為嚮往海島假期的旅客提供了新的航班選擇。歡慶宿霧為星宇在菲律賓開闢的第二個定期航點，星宇航空特別將充滿沙灘及海洋元素的游泳圈及海灘球搬進候機室，營造滿滿的夏日風情，並邀請旅客穿著渡假風Dress Code，一起參加宿霧首航海灘派對！。

候機室的旅客們不畏寒流來襲，熱情打扮參加首航派對，有人著海灘褲，有人穿花襯衫，還有人頭戴大草帽，開心地拿著衝浪板道具與空服員合影留念，星宇航空也準備了首航限定的宿霧金把紀念杯作為搭機贈禮，上頭挑繪著名的聖嬰大教堂、充滿生命力的鯨鯊以及別具有特色的螃蟹船，活潑討喜又具收藏價值。

JX781班機於桃園機場接受慶祝首航灑水儀式後，於上午10：10分正式啟航菲律賓宿霧。星宇航空開航初期即於東南亞地區穩紮穩打，為北美至東南亞航線的商務及轉機市場佈局，隨著客運市場需求回溫，也考量宿霧深受台灣及歐美旅客喜愛，選擇其作為第一個海島航點，看好未來北美旅客來台轉機前往東南亞的商機。

星宇航空台北-宿霧航線天天飛航，以A321neo機型執飛，配置兩艙等共188席座位，商務艙8席、經濟艙180席，每席座位皆有個人專屬機上娛樂系統，凡從台北出發之航班，商務艙餐點由台灣米其林一星餐廳Longtail操刀，經濟艙提供台灣高端燒肉品牌「胡同燒肉」，讓星宇航空以精品級的優質服務，開啟你的海島之旅。