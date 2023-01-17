利嘉國小梅花正怒放，預計春節期間大開大放。（民眾提供／莊哲權台東傳真）

利嘉國小梅花正怒放，預計春節期間大開大放。（民眾提供／莊哲權台東傳真）

利嘉國小梅花林，梅花正怒放，預計春節期間大開大放。（民眾提供／莊哲權台東傳真）

距離台東市區車程約僅10多分鐘的卑南鄉利嘉國小梅花林已盛開近6成，梅花林內暗香浮動，蜜蜂穿梭，隨風飄落的花瓣，有如白雪紛飛，美不勝收，校方表示，預計過年期間滿開會更漂亮，學校開放民眾賞花，但是請愛護環境。

利嘉國小的「梅好時光」正開始！校長林庭瑤說，校園後方面積約1公頃的梅花林，包含老梅、新梅共有67株，前陣子一直沒有花訊，以為天候異常，影響開花，沒想到兩三天前突然大爆發，目前已開到6成，花期約可維持1星期，預計過年期間全開最漂亮，學校開放民眾賞花，也可以在梅花林下野餐，但是請注意環境清潔。

林庭瑤也提到，由當地利嘉部落族人親手興建的「巴拉冠」（男子聚會所）在去年12月中旬落成啟用，這裡也是學校的「卑南族文化園區」，由於地勢較高，從該處俯瞰整個梅園，景色怡人，而從梅花園觀賞「原」味造型的巴拉冠，也毫無違和感。

利嘉國小梅樹林是在1982年由當時的校長帶著老師手植，100餘株的梅樹，冬天開花時落纓繽紛， 蔚為美景，清明節前後結實纍纍的梅子，校方還拿來醃製，由學童邀請家長共同來品嘗「聽古典樂長大的梅子」，已退休校長張中元，從1999年開始梅園舉辦「利卡夢‧梅之宴」音樂會，已經成為台東每年春天的音樂盛事。