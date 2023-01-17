國民黨市議員蔡育輝（中）到民治中心聲援。（張毓翎攝）

台南市學甲區豐和里一處養豬場預定地，最近傳出傾倒營建剩餘土石方的違法情事；對此，台南市政府認定不符農業使用，已依法開罰，但里民和自救會成員仍不埋單，17日到市府民治中心舉布條抗議，堅決反對養豬場興建，並要求市府撤照。

該處養豬場預計飼養1萬5000頭豬隻，業者雖然依法申請設場並通過，不過卻在土地上違法傾倒營建剩餘土石方，南市府接獲民眾檢舉，16日到現場稽查，當場「抓包」，並依法開罰，但地方不滿市府未撤銷執照，今天100多位里民集結一起前往學甲區公所，再到民治中心舉布條抗議。

國民黨市議員蔡育輝到民治中心聲援，更揚言若未給明確交代，就要帶民眾到市長室喝咖啡，讓一旁員警趕緊擺隊形戒護，阻止民眾衝進去。農業局、地政局派員接下陳情書，並強調將協調警方安排監控科技執法，只要再次查獲，會遞次加重裁罰，且若未限期改善，不排除撤銷使用執照；最後，抗議者才逐漸散去。

蔡育輝說，針對業者非法傾倒營建土方，市府僅開罰6萬元，真的「罰太少」，他認為除了應該重罰，如果業者未限期改善，應立即撤銷該場的使用執照、建照等，也請市府加強協助業者跟居民溝通，包含如何改善遭重機具破壞的農路、豬隻的糞尿汙染處理等，讓民眾放心。