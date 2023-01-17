全國19縣市已劃設45處空氣品質維護區(空維區)，禁止或限制高污染車輛進入，台北港、桃園機場的PM2.5濃度分別改善4.6％與22.1％，其中進入台北港的老舊柴油車減少60％。新北市環保局表示，今年度將擴大空維區範圍，讓周邊的老舊柴油車進一步完成驗車或報廢。

為維護空氣品質，地方政府可依據「空氣污染防制法」劃設之空維區禁止或限制高污染車輛進入之管制措施，以實施移動污染源管制措施。環保署於2020年8月28日核定全國首個空維區「台北港空氣品質維護區」，之後陸續核定港口5處、轉運站7處、機場2處、中小學與醫院5處、風景區16處及其他區域10處，共計45處。

環保署今(17)日舉辦「空氣品質維護區管制推動移動污染源改善有成」記者會，環保署空保處長蔡孟裕表示，地方政府劃設空維區前，須與相關機關與受影響對象協商，並充分周知車主避免高汙染車輛誤入空維區，地方政府已導入至少66套車牌辦識系統，2020年至今共計稽查約 20萬輛機車及75萬輛的柴油車，並裁處1786輛機車及4352 輛柴油車。

蔡孟裕以台北港空維區為例，管制作為包含1年內未經全國任一縣市檢驗合格1至2期柴油車不得進入港區，空維區劃設前後PM2.5濃度改善約4.6％，1至2期柴油車輛大幅減少約60％。

新北市環保局空氣品質維護科技士林子暘指出，這60％之中又有40％，約1000多台會在空維區周邊卸貨，今年度台北港空圍區將擴大延伸到林口電廠，除了加強宣導空汙法規，也要求老舊柴油車完成定期驗車或報廢，目前完全驗車或報廢車輛約500台。