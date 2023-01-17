日盛投信17日表示，主要國家通膨下行信號顯現，加上中國促進經濟復甦、支持資本市場發展的利好政策密集推出，可見到2023年開年以來，外資流入明顯提速，截至1月13日，北向資金累計淨流入640億元人民幣，這些利好因素提振了市場情緒，推動近期A股市場連續上行，上證指數更是站上年線與3,200點大關。

根據統計2000年以來春節後一個月A股上漲概率74％，平均漲幅2.5％，節後A股行情仍可期待。

日盛中國戰略A股基金研究團隊表示，從中國國內宏觀層面來看，經濟有望持續回暖，企業利潤也會逐步回升，對A股基本面構成支撐。去年12月中央經濟工作會議已明確要擴內需、促消費。之前市場認為的有政策風險的板塊，官方態度明顯變得比較友善，在經濟本身的疫後復甦，加上政策風險的下降，皆有助今年中國表現。

日盛中國戰略A股基金研究團隊指出，股債收益差可衡量股票風險溢價，即股票相對於債券的性價比（C／P值），評估股票本益比倒數減去國債殖利率，數字越大表示股票的性價比越高，歷史顯示當股債收益差到平均值約2倍標準差區間時，往往是股市相對底部，而目前中國股市已進入此一區間，預計將迎來估值修復行情。在產業方面，將持續關注大消費與互聯網板塊，並持續觀察半導體產業進展。