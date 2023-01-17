陳淑芳出道60餘年，圖為1984年電影《小爸爸的天空》劇照。（國家影視聽中心提供）

金馬影后陳淑芳出道60餘年，17日正式推出個人專書《戲如妳：陳淑芳的孤味人生》，書中細述她的成長背景、從影歷程、情感遭遇等。包括8歲那年，曾被母親強拉跳海，所幸及時掙脫母親的手，還機警呼叫旁人拯救海裡的母親，才得以逃過一難，陳淑芳說：「若哪天有機會拍攝個人傳記電影，片頭要是母親帶著她跳海的這一幕。」

陳淑芳表示，她在書中毫不保留地將自己的經歷呈現給讀者。出身九份金礦承商家族的她，18歲時以台語片《誰的罪惡》出道，然甫踏上星途，父親卻驟然辭世，一家賴以為生的資產也因故被迫拱手讓人；之後更遭逢情感的挫折，甚至因出手幫助友人而被龐大的債務糾纏30年，生命故事比作品精彩。

伴隨人生曲折，陳淑芳的演員之路橫跨台語片風潮、老三台時代、台灣有線電視台雨後春筍成立、台灣新電影浪潮等大事件，儼然是部活歷史。她演了一輩子戲，卻直到年過80，才以短片《日後，回家路》拿到人生中第一座演員獎項屏東電影節最佳演員獎；2020年，同時以《孤味》與《親愛的房客》，獲得第57屆金馬獎最佳女主角與女配角獎，成為最高齡的演員獎得主，並創下首位同時奪下影后與女配角的紀錄。