今年金泉獎結果出爐，屏東四重溪溫泉在激烈的網路票選加上評委實地訪視後，榮獲觀光友善環境銀獎。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

全台19個溫泉區各具特色，交通部觀光局藉舉辦台灣好湯「金泉獎」評比活動協助業者行銷、兼替消費者顧品質，今年金泉獎結果出爐，屏東四重溪溫泉因提供身障朋友免費預約復康巴士接駁等貼心舉動，在激烈的網路票選加上評委實地訪視後，榮獲觀光友善環境銀獎。

屏縣府指出，「2022四重溪溫泉季」活動期間，縣府貼心提供身心障礙朋友免費預約復康巴士接駁，一般民眾則有單程票價最高50元的銅板價接駁車，搭配原有的518路線市區公車自枋寮車站到四重溪溫泉公園，活動期間每日早上8點起到晚上9點（除夕、初一除外），都有車次往返，滿足遊客願望，不只省荷包，更低碳環保。

交旅處表示，除友善便利的大眾運輸及接駁車，縣府也特別推出1條結合四重溪區及縣道199路線特色的1日遊主題郵輪巴士，從去年11月12日起至今年2月28日間，每周六以一台大型郵輪巴士，共計16梯次，每人只要588元，就可一探四重溪溫泉區在地特色，首發團更在推出當日即秒殺。

交旅處強調，四重溪溫象區不僅呈現服務、空間、周邊旅遊等多個面向給遊客，也期望在取得獎項殊榮後，能持續推廣台灣溫泉觀光，歡迎大小旅客前來「四重溪溫泉公園」及「旭海公共浴池」賞燈，一同共度溫暖時光。