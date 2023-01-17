台北市市長蔣萬安13日赴桃園大溪陵寢謁陵，事後在臉書發文表示，自己凝視著經國先生的遺照，他的眼神既慈愛又期許，對視到眼眶起霧了。媒體人朱凱翔則特別將「對視到眼眶起霧了」框出，諷刺道「但是萬安，鏡片才會起霧」，卻引發藍營正反論戰，有人甚至怒嗆「朱凱翔你在那叫什麼？」讓朱相當不滿，再度發文強調國民黨不能走上民進黨崩壞的道路，卻又一次引爆藍營激烈戰火。

朱凱翔15日在臉書粉絲專頁「不演了新聞台」發文表示，蔣萬安那篇文章若由他來寫，他會寫「眼眶泛淚」，或者「視線模糊」，再柔軟一點寫「淚水打轉」，如果淚水再多一點，就寫「淚眼婆娑」，這些都是常見的用法，就是沒人會寫「眼眶起霧」。

朱凱翔強調，這些其實都不是大問題，現在這年頭要求小編的文字能力，似乎有點不切實際，不要寫一堆錯別字就不錯了。真正的問題是，「加強小編文字能力」，又或者「主管仔細審稿」就能解決的問題，變成「這樣寫哪裡有錯？」「朱凱翔你在那叫什麼？」這麻煩就大了。

對此，朱凱翔警告，大家以為如今的民進黨是一夕崩壞嗎？那些價值混亂，死要硬拗的惡行惡狀，都不是一覺醒來突然變的，而是由小至大，養成習慣，長此以往，回不了頭。黨怎麼會錯？那就只能是你的錯！從多小的事兒開始呢？就例如那張「自自冉冉」的春聯。

這篇文章獲得逾2500個讚與破200則留言，討論熱烈。網友卻分為正反兩派，雙方意見兩極：「文學的筆法沒有對錯，你不喜歡不代表別人不能這樣寫」、「只是一個形容詞，也許在文字表達上有點不妥，有人點出了問題讓撰文者得個經驗就行了，別糾結在枝微末節，中文的意境感受因人而異，討論些更值得關注的吧」、「為什麼還那麼糾結」、「眼眶泛淚會比起霧好點」、「小細節很重要，有錯就要認」、「說得太對了！針針見血」。