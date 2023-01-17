年末送禮需求大增，白蘭氏為此祭出優惠，消費滿額588元並上網登錄發票，就有機會獲得來回機票。（白蘭氏提供）

農曆春節將至，不少消費者都會挑選禮品探親，由於近來健康意識高漲，可表達祝福之意又能維持身體機能的保健品，買氣也不斷攀升。演藝圈主持一哥黃子佼也親自分享道：「自從去年開始有了父親的身分，深刻體會到兼顧事業與家庭時，體力更是需要有充足準備。」除了自己平時自用保養，他表示會選擇白蘭氏禮盒作為送禮選擇。不只大人保護力要關注，人蔘品牌正官庄也推孩子喝的高麗蔘飲，大魚大肉吃下肚也能幫助營養均衡。

白蘭氏雙認證鷄精，萃取蛋白質胜肽精華，小分子胺基酸更好吸收，擁有抗疲勞與免疫調節兩項國家健康食品認證，號稱每天一瓶可提神補體力、調節免疫力，強化體質；想拜訪女性朋友也能選白蘭氏燕窩，嚴選100％純正燕窩，嚐起來絲滑柔軟，擁有滋補養顏效果，且紅色與金色交織的喜氣外觀，也幫助婆婆媽媽面子與裡子完美兼具。現消費滿額588元並上網登錄發票，就有機會獲得來回機票、無線吸塵器與空氣清淨機等質感家電。

正官庄專為青少年打造「高麗蔘天麻集中力飲」。（正官庄提供）

年假期間大魚大肉、作息不正常，容易影響學童開學後的表現，尤其到了國、高中課業壓力繁重，過完長達10天的假期又需要收心。正官庄因此替青少年打造「高麗蔘天麻集中力飲」，內含6年根高麗蔘幫助青少年提升保護力、增強體力，並特別加入山桑、枸杞、野櫻莓成分守護青少年晶亮力。