有位大雄爺爺因車禍骨裂，行走不便後都在地上爬行生活。（更生少年關懷協會提供）

新北市少年培力園今年舉行歷年的獨老圍爐活動，由社區少年掌廚，陪獨居長輩圍爐，其中有名長者先前發生車禍，骨裂不便於行，自此都是爬地生活，也有白內障等視力問題，就連冷凍櫃也打不開，收到少年送的禮物和蛋糕後，不少獨老感動落淚。培力園表示，希望透過生命教育課程，讓孩子走進社區，找回人情味和存在的意義。

新北市社會局委託更生少年關懷協會辦理的新北市少年培力園，長年響應聯合國永續發展目標（SDGs）健康與福祉、永續城市與社區等項目，帶領少年參與社會服務，透過獨老圍爐，讓少年了解長者的生活哲學與經驗，也發現長者對生命的韌性，拉近世代距離。

培力園主任莊宛蒨說，過去兩年因為疫情，圍爐改為送餐，長輩也擔心孩子染疫，不希望社工帶孩子過去，但協會仍希望獨居長者感到溫暖、不孤單，因此帶著10幾位少年響應，讓圍爐活動能恢復辦理，培力團今年也拜訪3位長者。

其中有位大雄爺爺因車禍骨裂，行走不便後都在地上爬行生活，少年擔心爺爺無法坐著吃飯，準備了桌子，大家席地而坐圍爐，雖然爺爺記憶模糊，但他仍用台語分享年輕時看到的奇聞軼事，少年也贈送他縫紉課的坐墊，讓阿雄爺爺眼泛淚光。

另外，少年也為長者慶祝生日，有長者捧著蛋糕流淚，令少年相當感慨。培力園指出，透過生命教育課程，孩子走進社區，成為其中一份子，希望藉此機會，重建每個人與成長環境的關係，為生命及這個社會找回人情味和存在的意義。