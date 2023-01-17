雲林縣戶政單位統計去年縣內20鄉鎮市人口增減，麥寮鄉是唯一人口增加的鄉鎮，增加了659人，去年12月人口統計為4萬9354人，即將突破5萬大關。北港人口年減最多達588人，其次是水林鄉495人，縣府民政處17日表示就業機會是人口增加主因，麥寮鄉因六輕設廠，人口年年增加，未來將全力創造縣內就業機會。

雲林縣北港鎮人口年減全縣最多，主要是缺乏就業機會與人口老化凋零。（本報資料照片）

雲林縣人口連續15年出生人數低於死亡人數，加上人口外流等因素，人口不斷減少，去年12月統計，全縣人口數為66萬4092人，較前年減少6040人，20鄉鎮市去年人口增減情況，只有麥寮鄉是正成長，其他19鄉鎮市都呈現負成長，其中褒忠鄉減少136人數量最少，北港鎮減少588人最多。

縣民政處表示，提供就業機會是增加人口的最佳紅利，以麥寮鄉為例，六輕設廠後，麥寮人口不斷成長，從原本3萬餘人增至目前的4萬9000餘人，即將突破5萬人，已是全縣人口數第3的鄉鎮，僅次於斗六市與虎尾鎮，未來若麥寮工業港轉型為工商綜合港，就業機會將更多，極具發展潛力。

民政處提到，大北港地區包括北港、水林、口湖3鄉鎮，除了缺乏就業機會人口外移，人口老化凋零也是人口減少的原因之一，目前縣府全力開發北港糖廠，規畫大北港產業園區，藉此創造就業機會，配合朝天宮每年6、700萬人次遊客的消費，帶動整體發展，讓北港地區人口止跌回升。

北港鎮長蕭美文說，北港早年人口達5萬餘人，但隨著大環境改變，目前僅剩3萬7000餘人，唯有創造就業機會才能讓人口增加。麥寮鄉長蔡長昆指出，麥寮鄉將持續推出各種社會福利，吸引更多人設籍，預計今年可望突破5萬人口。