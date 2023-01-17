群創(3481)今天在台南三廠進行自設太陽能台電併聯啟動儀式，該案場設置容量6MW，預計年發電量788萬度，成為用電大戶綠電政策正式實施以來，首家以廠房屋頂設置太陽能發電設備並率先併網的科技大廠，併網時間較法令要求2025年期限提早約3年。董事長洪進揚指出，群創台南二/三廠提早併網達標，其他廠區持續佈建，邁向2030年RE20綠色承諾。

國科會南科管理局長蘇振綱表示，群創累計至2022年底，太陽光電設置量已達8MW，在南科園區整體太陽光電設置量中排名居冠，且今年將再完成設置6MW的太陽光電量，總累積設置量將達到14MW，相當於22座大安森林公園的碳吸附量。預估至2025年12月底整體南科園區太陽光電設置量將達到93MW，成為綠電園區重鎮。

此外，群創從2019年起耗資2億元與工研院技術合作，打造全球第一座液晶萃取中心，近期導入零廢棄零污染自動化製程及潔淨生產，「智能循環液晶萃取中心」也盛大揭牌，群創總經理楊柱祥指出，整廠國際輸出，再生電視問世是二項重要目標。

楊柱祥表示，2019-2022年群創處理3,445噸廢棄玻璃(相當於288萬片42吋面板)，以創新溶劑循環萃取模式萃取1.7噸液晶純化再利用，再製92萬片42吋再生電視。「智能循環液晶萃取中心」為全球首座自動化液晶循環再利用工廠，產線升級，全面自動化，不良品面板收集分類後，運送至萃取液晶中心，作業流程中只有一開始，會透過人員以堆高機把面板送到面板解包機（Un-pack），之後完全為自動化產線流程。面板經破碎機壓碎後，再送往萃取槽經過循環萃取沖洗，卸除液晶，業界創舉。每處理1,000噸液晶玻璃，即可減少507.2噸CO2e排放，循環經濟再升級。

工研院在經濟部科技專案及環保署補助下，合作開發出廢液晶面板處理再利用技術，將廢棄面板中的液晶、銦和玻璃各別分離、處理後進行再利用，這項技術協助群創將液晶高值化再利用，估計每年可省下約4億元成本。近期經濟部與工研院進一步合作研發新世代易拆解材料、組裝及製程技術，將廢面板的薄膜電晶體基板及彩色濾光片基板循環回收再利用，更透過再生塑料或生質材料的研發技術，可協助業者開發低碳排顯示器產品。