高雄市「裙底偷拍狼」朱姓男子去年偷拍多位女性裙底曝光照遭逮，警方在他電腦查獲高達100G的不雅照，發現他至少偷拍10年，受害女子難以計數。誇張的是，朱男落網後仍多次到寢具、文具店及捷運站偷拍，他坦言遭父母逼考國考，不堪壓力才犯案，高雄地檢署偵結後依妨害秘密罪將他起訴。

去年7月底，警方接獲三民區安寧街一家顏姓服飾女店員報案，指一名男子假借要看女性襯衫，趁她墊腳拿取高處衣物時，直接用手機偷拍她裙底風光，被她發現後徒步逃逸。

警方趕抵店內調閱監視器查看，發現朱男趁顏女轉身拿服飾時，冷不防在她後方彎腰，甚至單膝跪地，直接拿手機偷拍她。顏女轉身時發現有異，朱男還故意假裝察看手機，自知有可能被識破，便離開店內逃逸。

警方透過監視器以車追人，鎖定朱男，直接前往住處逮人，同時也在朱男家中電腦、硬碟找出大量偷拍照。朱男落網後坦承犯案，但強調是被父母逼著國考，壓力大才靠偷拍宣洩。

檢方發現，電腦和硬碟內不雅照高達數千張之多，能清查出來的至少有9名女子受害，不只服飾店，朱男還跑到鼓山、前鎮、新興區寢具店，假借要買床墊，或是訂做衣服，藉機偷拍女店員裙底風光。此外，朱男還跑到衛武營捷運站電扶梯，涉嫌從下往上偷拍女乘客的裙底風光，當時被路人協助壓制，報警送辦。兩次落網後，朱男仍改不掉惡習，11月又2次在文具店內偷拍女顧客裙底風光。

檢方表示，朱男電腦內的不雅照數量龐大，依檔案的資訊來看，偷拍犯行長達數年，被害女子眾多，不排除已外流。朱男強調，他實在沒辦法控制自己對女性裙底照的性慾，就算被抓還是忍不住犯案。為了避免朱男再犯且出手滅證，複訊後依有再犯、滅證之虞向法院聲押獲准，目前仍關押在看守所，今偵結後依妨害秘密罪起訴。

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