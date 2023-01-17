巧克力製造商瑞士蓮(Lindt & Spruengli)周二表示，該公司有信心在2022年的營益率達到15%，強勁的國際銷售有助於去年本業銷售成長8.4%。瑞士蓮周二還確認了2023年獲利財測。
公司宣布2022年整體銷售達到49.7億瑞朗(約53億美元)，並且維持2023年銷售預測為成長6~8%之間。
2022年的銷售成績略高於分析師共識預測的49.6億瑞朗。
公司將在3月7日公布完整的財務報告。
巧克力製造商瑞士蓮(Lindt & Spruengli)周二表示，該公司有信心在2022年的營益率達到15%，強勁的國際銷售有助於去年本業銷售成長8.4%。瑞士蓮周二還確認了2023年獲利財測。
公司宣布2022年整體銷售達到49.7億瑞朗(約53億美元)，並且維持2023年銷售預測為成長6~8%之間。
2022年的銷售成績略高於分析師共識預測的49.6億瑞朗。
公司將在3月7日公布完整的財務報告。
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