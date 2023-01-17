台綜院今公布2022年12月台灣EPI電力景氣指數，全國產業高壓以上用電量較去年同期大幅減少5.81％，整體產業電力景氣燈號續呈「藍燈」；台綜院解讀，隨全球經濟衰退加劇，市場需求持續下滑，加上廠商去庫存化、終端消費疲弱，我出口訂單自9月份以來翻黑，訂單與用電量兩者同步縮減所致。

回顧2022年，全球政經局勢動盪不安，俄烏戰爭爆發、中國大陸清零政策、全球通膨壓力及各國持續升息等不利事件接踵而來，全球經濟陷入蕭條危機；產業用電量在上半年靠半導體獨撐成長，下半年則仰賴疫情趨緩、民間服務業用電成長。台綜院預測，12月經濟成長率為0.7％，下修第4季經濟成長率預測值為1.3％後，預估2022年全年經濟成長率為2.8％。

綜觀來看，台灣經濟受到這波高通膨、高庫存影響，導致產業低需求、低成長效應，整體製造業呈現疲軟不振；若分產業類別，化學材料業、塑橡膠業及鋼鐵業等傳統產業，自2022年初以來，用電量皆為負成長，第3季起電力景氣燈號轉為藍燈，產業景氣明顯下滑或呈低迷態勢。

電腦、電子及光學製品業用電量則震盪走跌，產業景氣走向衰退；半導體業自9月開始用電成長明顯滑落，電力景氣燈號由熱絡的紅燈轉為下行的黃紅燈，10月再轉為持平的綠燈，12月份落入下行衰退的黃藍燈。展望新的一年，台綜院表示，國內外仍有諸多問題與挑戰，有待後續追蹤觀察影響，並審慎因應。