台中慈濟醫院與慈濟中區人文書畫聯誼會，將於19日舉辦「慈暉金免迎春感恩會」，12位書畫老師及10位書畫志工現場揮毫。(慈濟醫院提供)

歲末年終，家家戶戶貼春聯迎新年。台中慈濟醫院與慈濟中區人文書畫聯誼會，將於19日舉辦「慈暉金免迎春感恩會」，12位書畫老師及10位書畫志工現場揮毫，並現場展覽書畫作品開放大眾請購；慈濟醫院指出，當日就診民眾只要持繳費收據就可兌換春聯、年畫等新春結緣品，數量有限，歡迎結緣。

「春聯很有喜氣，而且畫得很美，有過年的氣氛。」蔡小姐一口氣買下春聯、年畫及紅包袋討喜氣。中區人文書畫聯誼去年底安排周一到周五由書畫志工現場揮毫義賣。

農曆年關將至，聯誼會1月19日舉辦感恩會為「弘法利生」募心募愛。書畫聯誼會負責人王堂燕指出，聯誼會感恩慈濟醫院守護鄉親生命健康，同時響應慈濟證嚴上人「弘法利生」理念，19日當天籌募的春聯、年畫、靜思卡組及紅包組金額，將全數捐至佛陀故鄉尼泊爾的藍毗尼，改善當地居民的生活起居。

書畫聯誼會去年11月就已匯集中區書畫老師、志工於各界文藝作品共有130幅書畫在台中慈濟醫院大愛樓一、二樓展覽，展期至三月底。王堂燕表示，除春聯與書畫，凡事請購展覽中任何作品，再致贈書畫老師現場揮毫作品一件當作贈品，與有福之人結善緣。

台中慈濟醫院人文組組長胡進忠表示，19日到院看診的大德，憑當天就診收據，可至現場領取號碼牌，就可以兌換一份春聯或年畫等新春結緣品，讓過年添加喜氣，請不要錯過。