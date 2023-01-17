受惠新增事業廢棄物處理及收費調整，加上國際鋅價上漲，電弧爐集塵灰處理大廠鋼聯（6581）自結2022年稅前獲利12.21億元，年增68.5％。每股稅前獲利10.98元。

鋼聯營收主要為銷售氧化鋅收入及客戶廢棄物再利用收入，客戶廢棄物再利用是依實際再利用量認列收入。

2022年，鋼聯氧化鋅出貨數量54,192噸，比前年的51,711噸增加4.8％。

由於2022年國際焦炭價格漲幅高達1倍，反映成本劇烈變動，鋼聯從去年2月與各鋼廠合約陸續到期後，就順勢調漲集塵灰處理價格，市場指出，這是鋼聯去年獲利大幅成長的動能之一。

除此之外，新增事業廢棄物處理業務，也讓鋼聯2022年營收獲利有較大幅度成長，去年新增三大類11項廢棄物回收業務，包括不銹鋼集塵灰與棄置場所集塵灰來源、電鍍業含鋅脫水污泥、其他含鋅灰／渣 資源廢棄物及產品、焚化廠低氯焚化飛灰、熱能資源廢棄物、SRF／RDF衍生燃料等 。

對於2023年的營運，鋼聯指出，今年營運仍要視國際鋅價走勢而定，不過，今年整體來看還是審慎樂觀的。