原本趴臥在走廊的山羌受到驚擾，嚇得竄進廁所，躲在馬桶旁發抖。（潘樵提供／楊靜茹南投傳真）

校方費盡心思將山羌請進籠，並送往集集特有生物中心安置。（潘樵提供／楊靜茹南投傳真）

國立暨南國際大學行政人員17日上午9時許上班時，原以為有1隻流浪犬趴臥在教學大樓1樓走廊呼呼大睡，趨前查看竟是1隻山羌，山羌嚇得竄進廁所，躲在馬桶旁發抖，校方費盡心思將山羌請進籠，並送往集集特有生物中心安置，打趣說：「學生都放寒假，這隻山羌還來上課，太好學了！」

暨南大學校園面積約150公頃，以生態資源豐盛聞名，近年更積極推動校園永續。校方為了保育並研究校內的穿山甲，幫穿山甲別上發報器，架設紅外線感應式相機紀錄，並在校園內各交通要道設立警示牌；沒想到今年學生放寒假後，竟有山羌闖進校園，在教學大樓1樓走廊安穩睡覺。

該隻山羌察覺有人靠近，嚇得到處亂竄，最後逃進1樓廁所，躲在馬桶旁瑟瑟發抖，服務於暨大總務處、文史生態工作者潘樵，熟悉山羌生性膽小，緩緩進到廁所安撫牠的情緒，費心將受驚的山羌請進備好的誘捕籠中，通報特生中心帶回安置。

潘樵表示，暨大創校26年來，首次有人目擊山羌在校園安穩睡覺，推測可能是最近天氣寒冷，山羌才到建築物內避寒，開玩笑說：「學生都放寒假，這隻山羌還來上課，太好學了」。