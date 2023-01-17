民進黨敗選後，內閣改組聲浪不斷。日前台灣民意基金會就針對民眾期盼內閣改組幅度進行調查，民調結果顯示，27.9%認為應全面改組，22%大幅改組，19.7%小幅改組，11.2%維持現況、不需要改組，19.3%沒意見、不知道、拒答。對此，前立委林濁水今（17）日就表示，「真實的民意和刻板印象的想像民意居然完全背道而馳」，引發討論。

林濁水今日在臉書上表示，「民意主張內閣全面改組的27.9％，大幅改組的22％，合計49.9％，小幅改組的才19.7％，不需改組的更只有11.2％，夠慘」，林濁水更接著直言，「刻板印象是蘇貞昌老古董，和他劃清界線才有改革氣息，才能吸引富有正義感的年輕人，於是標榜得到年輕人支持的民進黨公職厲聲倒蘇，主張內閣『團進團出』」。

林濁水卻接著分析，「但是20歲至24歲的年輕人是最挺蘇的，民調發現支持不改組的高達27.7％，支持小幅改組的是26％，加起來53.7％，遠遠超過團進團出的19.3％」，這讓林濁水驚呼，「真實的民意和刻板印象的想像民意居然完全背道而馳」，最後林也點出，「民調還有一個意外，支持總統延長兵役的高達72％，可見幸而她『非常困難』地做了一個民眾早已高度支持的政策，而民調也終於給了她獎賞，否則她再繼續猶豫繼續延擱國防部的建議，而站在72％民意的對立面，聲望肯定止穩不了而且將進一步崩跌」。