林女違規右轉，撞上輕軌列車。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄43歲林姓女銀行員今日下午開車行經前鎮區成功二路、復興四路口時，違規右轉撞上正在行駛的輕軌列車，致列車左側第一扇車門局部損傷。林女向警方表示，因路況不熟，未注意到號誌才釀禍。警方實施酒測，林女無酒駕，詳細事故原因待釐清。高捷公司表示，此次為今年第首件事故，呼籲用路人行經輕軌運行路段，應減速慢行並遵守相關交通號誌指引。

今日下午2時42分許，林女開車行經前鎮區成功二路欲右轉進入復興四路時，撞上正在過路口的輕軌列車。林女向警方辯稱，因路況不熟，未注意到右轉燈尚未亮就直接右轉，警方依規定實施酒測，林女酒測值為0，詳細事故原因待釐清。

高捷公司表示，高雄輕軌列車在C7軟體園區與C6經貿園區站間下行方向，行經復興路口時，遭汽車碰撞，司機員立即機警緊急停車，安撫車上旅客並回報行車控制中心，車上乘客沒有受傷，清車後引導至C7車站候車，或改搭其他交通工具。

本事故初步判斷為汽車行駛於成功路上，於復興路口未遵守交通號誌燈號，違規右轉，擦撞行駛中輕軌列車左側，並造成第一扇車門局部損傷，目前於下午3時6分全線恢復正常運轉。

高捷公司指出，此次為今年第首件事故，高雄市政府捷運工程局與高捷公司呼籲所有用路人，行經輕軌運行路段，應減速慢行並遵守相關交通號誌指引，切莫違規搶快，以免發生事故。