湯姆漢克扭轉形象變厭世大王。（索尼提供）

導演馬克福斯特與湯姆漢克在拍片現場。（索尼提供）

奧斯卡影帝湯姆漢克在粉絲心目中是藹可親的「美國爸爸」形象，但在最新喜劇電影《超難搞先生》變身脾氣暴躁又惹人厭的惡鄰居奧托。湯姆身兼電影監製的妻子麗塔威爾森點頭認同他的確是好萊塢脾氣最好的的演員，但是如果需要跟科技互動的時候，就完全不是這回事了，「在家裡當他想要修好電視時，你不會想要待在客廳裡的，大家都心知肚明。」

如何把大家口中好萊塢最友善的演員改造成人見人恨的厭世大王，導演馬克福斯特笑說常常在片場提醒他，剛剛演得有點太和藹了，需要再惹人厭一點，湯姆於是發明了一種低沉的厭世咕噥聲，「我真的太愛這個表現手法了，完全不用說話就讓大家知道他覺得你是一個白癡。」

電影中湯姆飾演的「奧托」常為了雞毛蒜皮的小事四處找碴，搞得整個社區雞飛狗跳不得安寧，大家恨得牙癢癢卻又無可奈何。直到隔壁懷孕的新移民鄰居瑪莉莎搬進來後，奧托才發現他遇到了勢均力敵的對手。《超難搞先生》日前在美國上映，票房開出亮眼成績，在知名電影網站「爛番茄」網站觀眾票選分數高達97分。將於2月3日到5日口碑場上映、2月10日正式上映