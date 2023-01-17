2023台灣燈會獲18家企業及民間團體贊助超過40座燈飾，統一時代百貨也響應。（北市產發局提供／張芷瑜台北傳真）

2023台灣燈會共規畫4大展區，將於2月5日開展，並獲18家企業及民間團體響應，贊助超過40座燈飾，北市觀傳局表示，展區遍布5個捷運站，共帶來368件作品，展期將有270場表演節目，邀民眾白天看燈飾、晚上賞燈光。

台灣燈會2月1日點燈試營運，2月5日舉辦開幕展出至2月19日閉幕，將有270場表演節目，包含香堤廣場的未來展區每天4場演出、101大樓水舞廣場預計109場演出，以及主燈「玉兔壯彩」自開幕日起每日晚間6時隔半小時展演1次。

台北市觀傳局長陳淑慧表示，有別於傳統元宵燈會，此次將各式作品分散在城市角落，並與地標、文化結合，希望民眾以「少量多餐」的概念逛燈會，走入街頭角落並探索在地商家，可以白天看燈飾、晚上賞燈光，享受不同氛圍。

觀傳局也說，除了靜態燈飾，位在信義商圈的未來展區展示許多科幻感十足的作品，包含台北101與市府共同打造「台北101 閃耀夢想」光雕秀，將有來自外星球的「兔星人T2」透過台北101降落地球；忠信廣場上的「光能使者」則圍繞8台腳踏車，民眾踩踏後產生的動力將轉化為燈光變化訊號。

產發局則說，除主展區由交通部觀光局和北市府規畫燈飾，也獲18家企業及民間團體響應，贊助超過40座燈飾，如全聯實業展出「光鑰未來_全聯25」，由創意總監馮建彰與國際知名土耳其藝術團隊Ouchhh合作，用LED打造光影迷宮。

產發局也說，國泰金控則打造「國泰奇妙太空探索之旅」，以創意又充滿科技感的大型藝術燈飾點亮信義區；新光三越的兔年燈展「HUG YOU光環」，首次打造互動擁抱展；遠東SOGO也有作品「嗨」及「未來x穿梭x兔子洞」，分別在忠孝館及復興館展出，希望民眾駐足觀覽台北之美。

此次「2023台灣燈會在台北」規畫4大展區、占地168公頃，包含1座主燈及6座副燈在內，共有368件作品，遍布捷運忠孝復興站、忠孝敦化站、國父紀念館站、市政府站及台北101／世貿站。

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