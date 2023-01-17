今年春節長達10天連續假期，屏東縣政府服務不打烊，除舉辦屏東燈節、熱帶農業博覽會、落山風藝術季、四重溪溫泉季等精彩活動提供民眾走春好去處外，1999便民服務專線更是全年無休，期望來到國境之南，能夠玩得盡興。

為因應春節期間人潮湧入，屏東縣長周春米叮囑縣府服務措施須從體貼民眾需求出發。交通方面，縣府提供路況導航，由交通隊24小時值班人員接聽；此外，屏東市區路邊停車格及部分路外停車場，除夕至大年初三免費停車。

為有效疏解大量車潮，警方則針對易壅塞路段臺1線、臺9線、臺17線及臺26線等道路實施長綠號誌、調撥車道及車輛分流等疏導措施外。

更規畫「交通快速疏導部隊」於各重要路段待命，以快速排除交通事故及機動疏導；屏東縣警局長蔡文峰考量臺1線北返車輛遇車流壅塞，民眾常會貪圖方便違規行駛機慢車道，強調警方將加強取締類似違規行為，以降低交通事故發生。

此外，屏東縣近幾年積極打造「一鄉鎮一特色共融遊戲場」取代以往罐頭遊具及老舊公園，目前已完成31座，吸引越來越多親子遊客造訪；為維持遊戲場環境品質，春節期間屏縣環保局也會在全縣觀光熱點出動環境巡守隊，避免有垃圾堆積情況發生。

屏縣府研考處長謝孟良表示，有關屏東春節前後垃圾清運相關問題、各醫院急門診及洗腎中心時間、館舍開放、景點活動，及更多春節期間縣府服務資訊，民眾都可於屏縣府全球資訊網「2023春節服務不打烊專區」查詢，或撥打縣府便民服務專線1999。