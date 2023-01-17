俄羅斯發射Kh-22反艦飛彈，重創烏克蘭第聶伯羅（Dnipro）的9層樓建築。

就在俄羅斯發射Kh-22反艦飛彈，重創第聶伯羅（Dnipro）的9層樓，至少導致44人死亡後一天，烏克蘭部隊坦承，他們無力靠現有的防空系統擊落這款飛彈。

據《歐亞時報》（The EurAsian Times）17日報導，烏克蘭空軍司令部1月15日在臉書上說，他們對俄羅斯1月14日動用的「航母殺手」無能為力。烏克蘭空軍發言人伊納特（Yuriy Ihnat）說，這款飛彈有950公斤的彈頭，原本是針對摧毀海上航母編隊而設計。此外，它能裝備核彈，伊納特痛批，用這種飛彈來攻擊人口稠密區，沒有任何說法能解釋或辯解這種恐怖分子行為。

俄軍在廣泛的飛彈攻擊中，從5架圖（Tu）-22M3長程轟炸機發射了5枚Kh-22。接著俄羅斯分別從亞速海（Sea of Azov），還有庫斯克州（Kursk Oblast）發射了更多飛彈。

俄羅斯發射Kh-22反艦飛彈，重創烏克蘭第聶伯羅（Dnipro）的9層樓建築。

去年5月時，社群網上出現的短片顯示，俄羅斯Tu-22M3轟炸機夜間在烏克蘭從事戰鬥任務，迅速發射Kh-22系列超音速巡弋飛彈。事實上，自從俄軍侵略烏克蘭後，發射了超過210枚這類飛彈。儘管烏克蘭雷達偵測到飛彈發射的地點，高度和速度，但防空系統卻連一枚都沒擊落。

而基輔希望，未來能靠西方夥伴提供的「愛國者3型」（Patriot PAC-3），或是SAMP-T等防空飛彈系統來攔截這些空中目標。