疫後旅遊商機大爆發，各航空公司紛紛開出新航點，其中，星宇航空(2646)台北-宿霧今日正式開航，每日一班早去午回，為嚮往海島假期的旅客提供了新的航班選擇。台灣虎航(6757)今日也開航桃園-新潟航線，是飛航日本的第16個航點，直飛迷人雪國體驗豐富的冬季活動。

星宇航空JX781班機於桃園機場接受慶祝首航灑水儀式後，上午10：10分啟航菲律賓宿霧。星宇航空開航初期即於東南亞地區穩紮穩打，為北美至東南亞航線的商務及轉機市場佈局，隨著客運市場需求回溫，也考量宿霧深受台灣及歐美旅客喜愛，選擇其作為第一個海島航點，看好未來北美旅客來台轉機前往東南亞的商機。

星宇航空台北-宿霧航線天天飛航，以A321neo機型執飛，配置兩艙等共188席座位，商務艙8席、經濟艙180席。

台灣虎航方面，受邀搭乘首航班前往新潟參加首航典禮的台灣虎航董事長陳漢銘表示，原本預定在2020年春天開航的桃園-新潟航線，雖因新冠疫情而被迫延期，但在去年10月台日政府相繼宣布解封後，新潟機場卻在很短時間內便處理好CIQS及人力配置問題，讓這條航線能成為台虎2023年開春啟動的第一條新航線。

為展現對首條復航國際航線的重視性，新潟縣副知事橋本憲次郎等一行人，也搭乘首班自新潟抵台，預計也將進行新潟航線的推廣。桃園-新潟航線開航初期，每周營運二班，去程航班編號IT228，每周二、五上午11：00自桃園國際機場起飛；回程航班編號IT229，每周二、五下午16：00自新潟機場起飛。