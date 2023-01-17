路透社17日報導，在各項交易量急速冷卻下，日本野村金融控股（Nomura Holdings）也傳出，已裁撤18個左右的與亞洲相關聯的銀行職務，其中大多數是跟中國大陸投資較為密切的。

爆料者稱，這家日本大券商與投資銀行在上周炒了包括香港、新加坡、馬來西亞以及台灣的銀行業務員工。除了亞洲外，野村美國、歐洲、中東，甚至非洲的國際投資銀行事務都有受到牽連。

野村承認這次裁員，但沒有透露更詳細的細節，只有簡單表示2022年全球投資銀行收費行情遭嚴重打擊，故才會削減特定部門人力。據悉，這次以野村的投資銀行員工所受到波及最大。

根據路透社數據，日本數一數二規模的野村，在全球擴點的進度似乎沒有很順暢。以包括日本在內的亞太地區股票資本市場來說，2022年所收取的服務費用僅34.2億美元，跟2021年94億美元相比，兩者快要差了近3倍。

爆料人士表示，野村股票資本市場、債務資本市場、企金以及負責東南亞的每個部門，都有2到3位員工慘遭裁員。另外，中國大陸員工中，每4位也有1位受到影響。因為人力縮減，野村在中國大陸日後業務推廣，恐怕也會產生阻力。

2022年11月時，野村不滿其獲利表現。在去年7到9月的3個月期間，包括大筆交易與投資銀行等企金業務的稅前盈餘，較1年前同期要大減19%。由於全球股市去年普遍不好，不少金融業者正減少人力，亞洲區的更是首當其衝。