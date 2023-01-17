頭份市公所17日上午頒贈賴清添紀念獎學金。（謝明俊攝）

頭份市17日發放賴清添基金會獎學金，8名優秀大學生受獎。

頭份市公所受託管理的賴添清基金會，年度獎學金發放作業，17日上午在市公所舉行，今年共有8名就讀大學的優秀學生受獎，賴清添的侄孫賴昌秀特別與頭份國小校長徐禮安到場，與市公所主祕徐麗君共同贈發獎學金，期望受獎學生們持續努力向學。

賴清添是頭份蟠桃莊人氏，日據時代開布莊，光復後至台北開染整廠，民國50年代回頭份爭取外資創辦中纖、華隆、聯合耐隆等3大廠，為東南亞10大企業廠，替國家及苗栗故鄉創造極高的經濟產值，是頭份紡織界的知名企業家，賴清添辭世後，長子賴金文為紀念先父捐辦獎學金，委託頭份市公所成立賴清添先生獎學金專戶，並委由頭份市公所管理，每年依獎學金基金孳息來發放獎學金給就讀大專院校的優秀同學。

為有效運用獎學金及確立核發標準，市公所訂定賴清添先生紀念獎學金管理辦法，並設置管理委員會，於每年10月份開放申請獎學金，經委員會審查後核發，市公所今年請賴清添先生侄孫賴昌秀協助擔任委員並一同頒獎。今年共有就讀東華大學的鄭嘉儀等8名同學受獎，每人獲頒獎狀及獎學金2仟元。

頭份市長羅雪珠鼓勵符合資格的頭份優秀學子，多加利用本管道申請獎學金，市民及其子女均設籍6個月以上，其子女現就讀大專院校在學學生或應屆畢業生提出前一學年度大專成績證明（大學四年、專科二年制或五專後二年）上、下學期平均學業成績80分以上，操行乙等以上，體育成績70分以上（身心障礙者不在此限），若該學年度無體育成績者，則毋須再檢附其他學年度之體育成績證明。大專院校係指國內各公私立大學、獨立學院及專科學校而言，不包含研究所、大專院校夜間部、空中大學、空中專校、師範大專院校公費生。