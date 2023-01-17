桃園市八德國小先前舉行段考，不料5年級的社會科卻遭學生向家長反映寫過類似考題，校方調查後發現該份考卷的考題與去年雷同度相當高，經審慎評估後決議讓5年級近300名學生於明天重考。校長林世娟坦言，執教這麼久首次遇到這種狀況，為以示公平才會決定重考，後續也會針對出題進行檢討，避免再度發生類似情形。

昨晚社群網路出現一則訊息，稱八德國小5年級學生將於周三（18日）上午第1節，重新舉行社會科期末評量，引起民眾議論。有家長表示，的確剛剛有收到班導傳來的訊息，但不曉得是什麼原因，已經請假準備要出國玩，卻發生這種事。另有人說，聽孩子說有某間補習班在考前出了一模一樣的考題，所以才要重考。

林世娟回應，學校段考與學測、會考不同，並不會公開考古題供學生自行測驗，有些有兄弟姐妹的學生，家長有可能留著哥哥姊姊的考卷，考前拿出來讓弟弟妹妹練習，補習班為加強訓練，也有可能用去年的考題讓孩子再次練習，導致有孩子向家長反映寫過類似考題的情形，考量5年級的成績會直接影響畢業成績，經開會討論後決議於明天進行重考。

林世娟說，執教這麼久以來首次遇到段考考卷與往年試卷相似的狀況，為此學校也進行檢討，後續將嚴格執行審題機制，另也研議要像學測、會考一樣公開考古題，讓大家都能練習，杜絕類似狀況再度發生。校內5年級有10個班級，將近300名學生明天要重考社會科，早上升旗時也有跟孩子詳細說明為了要維持公平性所以勢必得重考。

教育局表示，若學生已經學校核准請假而無法參加補考的學生，期末社會領域分數採計方式，以「社會期末評量成績＝（期末紙筆評量成績＝期中紙筆評量成績50％）＋期末平時成績50％」進行計算。有關該校辦理成績評量出現疏漏，已請該校向所有教師再次宣導，後續將發放通知書給家長進行說明並檢討相關人員責任，市府也會責請該校召開教師成績考核委員會，追究相關人員的行政責任。