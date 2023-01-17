據附近民眾表示，女騎士臟器外露，斷腿滿身血，警消到場時彭姓女子已經明顯死亡，至於詳細的肇事原因仍有待警方後續進一步調查釐清。（翻攝彰化踢爆網／吳建輝彰化傳真）

警方表示，已經通知彭姓女騎士家屬到案，初步調查雙方均沒有酒駕情形，至於詳細的肇事原因，仍有待後續進一步調查釐清。（翻攝彰化踢爆網／吳建輝彰化傳真）

彰化縣大村鄉中山路往大村市區方向，今天中午發生一起嚴重死亡車禍，年僅24歲的彭姓女騎士，疑似先擦撞到行人後自摔，隨後遭後方的大貨車追撞輾斃，據附近民眾表示，女騎士臟器外露，斷腿滿身血；警消到場時彭姓女子已經明顯死亡，至於詳細的肇事原因仍有待警方後續進一步調查釐清。

警消表示，今天11點左右民眾接獲通報，大村鄉中山路往北方向有嚴重車禍，隨即派遣員林消防分隊前往搶救，抵達現場發現騎士倒臥在血泊中，已經無脈搏、呼吸，下腹部嚴重撕裂、臟器外露，已經明顯死亡。

員林警分局交通分隊表示，初步了解員林市彭姓女騎士騎乘普通重型機車，沿著中山路員林往北大村方向行駛，抵達大村鄉中山路一段附近，先是擦撞到右側的路人，連人帶車往左邊車道倒下，後方行駛而來的50歲張姓大貨車迎面追撞，當場死亡。

警方表示，已經通知彭姓女騎士家屬到案，初步調查雙方均沒有酒駕情形，至於詳細的肇事原因，仍有待後續進一步調查釐清。