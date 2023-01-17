片中李千娜必須專業又熟練的挑逗李康生。（禾力文創提供）

李千娜在電影《山中森林》獻出從影以來最大尺度突破，把人生第一次也是最後一次的裸露床戲獻給影帝李康生，片中李千娜有多次性感演出，跟導演姜寧討論這幾場床戲都有不同的層次與意境，從她演出酒店小姐的身份來說，她是個已經從事酒店業1年多的風塵女子，對於跟客人發生性關係這件事應該是駕輕就熟，因此必須不能有任何的尷尬。

這對從歌手出道的李千娜來說，等於是要赤裸上台面對觀眾還不能害羞，但在面對李康生飾演被關押10餘年的更生人，突如其來、別於常人的性愛，讓李千娜必須表現出驚訝但又不可抗拒的深層演技，就這部分的演出，李千娜透過看許多國內外電影當作參考，最終順利完成拍攝。

而姜寧對於李千娜第二段床戲的要求，是兩人已經從酒家女與嫖客的關係，晉升到曖昧互有好感的溫存，這樣的床戲不但肢體上多出了擁抱與愛撫的不同，更多了表情與心靈層面的交流，兩位演員在床上的合力演出，讓觀眾能真實感覺到電影主人翁在情感上的變化。