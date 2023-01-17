嘉基研究團隊發表2個小髮夾RNA可以干擾新冠病毒複製的研究成果。（嘉基提供／廖素慧嘉市傳真）

沈正煌教授說明研究方法。（嘉基提供／廖素慧嘉市傳真）

沈正煌教授與方瓊瑤副研究員進行研究分析。（嘉基提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義基督教醫院、成大醫學院、高雄醫大學及中正大學共同研究製作2個可以干擾新冠病毒（SARS-Cov-2）複製的小髮夾RNA（核糖核酸），抑制新冠病毒的複製，效果顯著，此成果發表立即獲國際SCI期刊登載，未來可用於新冠病毒感染呼吸道的預防及治療。

肆虐全球的COVID-19雖然目前已有疫苗可用於預防及藥物治療，但病毒的變異很快，疫苗及藥物的防護力可能隨時被突破，仍有隱憂。

嘉基泌尿科醫師沈正煌教授特別組成團隊，成員有嘉基轉譯醫學中心副研究員方瓊瑤、成醫病理部病毒組組長蔡慧頻、病毒組醫檢師葉峻昇、高雄醫學大學醫學系微免學科副教授李英瑞、中正大學生物醫學科學系教授陳永恩，藉由成大提供BSL-3實驗室核心設施，研究證實核苷酸干擾（RNA interference RNAi）可抑制新冠病毒複製。

沈正煌表示，核苷酸是組成DNA與RNA的基本結構單位，團隊利用小片段核苷酸干擾的技術，製作2個可以干擾新冠病毒（SARS-Cov-2）複製的小髮夾RNA（核糖核酸），置入適合新冠病毒生存的非洲綠猴細胞中，24小時後再給予新冠病毒感染，發現這2個小髮夾RNA可以成功干擾新冠病毒的複製，且有極佳的抑制效果。

沈正煌說，小髮夾RNA的製備簡單，可以依照目前流行的病毒基因序列立即改變設計，因而更適合應用在對付類似新冠病毒這種突變率高的病毒，未來可以混和數種小髮夾RNA，似雞尾酒的方式來對抗各式各樣的新冠病毒突變株，且可在劑型上作調整如鼻噴劑。