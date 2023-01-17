警方查扣潘嫌作案的生魚片刀。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市49歲潘姓男子，去年騎車行經南港區忠孝東路6段，與一名黃姓男子發生行車糾紛，潘男竟從機車坐墊下拿出一把生魚片刀叫囂，導致黃男心生恐懼至派出所提告，警方調閱監視器，迅速鎖定並將潘男查緝到案，查扣到作案刀具。

警方調查，當時潘與黃男均騎車沿忠孝東路6段往東方向行駛，途中潘嫌疑似未保持安全距離超車，令黃男不滿，遂在停等紅燈時質問潘嫌，雙方引發口角衝突。

不料，潘嫌激憤之下，竟取出機車坐墊下的生魚片刀，潘嫌雖僅有握刀、未有傷害行為，但黃男仍到派出所提告恐嚇；警方獲報後，立即調閱周邊監視器，迅速鎖定車號並掌握潘嫌身分查緝到案，訊後，依恐嚇罪函送士林地檢署偵辦，士林地院判決處拘役40日。

南港分局表示，行車時應遵守交通規則，依照路權相互禮讓並保持安全距離，如發生車禍或行車糾紛，應尋求警方協助或其他正當法律管道解決，若訴諸暴力等不法手段，警方將勿枉勿縱，依法究辦，決不寬貸。