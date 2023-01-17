威晶國際有限公司於17日發布聲明稿，表示向社會大眾「致上12萬分的歉意」，更提出願意以產品價格的5倍賠償消費者。（業者提供／潘虹恩台中傳真）

台中市知名連鎖餐廳「江小漁鴛鴦酸菜鍋」、「水貨烤魚火鍋」13日遭台中市政府衛生局稽查，查獲過期逾1年的巴沙魚、芙蓉魚及醬（配）料等，全數封存，並依詐欺、違反食安法等罪嫌函送法辦；業者威晶國際有限公司於17日發布聲明稿，除表示歉意外，更提出願意以產品價格的5倍賠償消費者。

台中市衛生局13日聯合南投縣、彰化縣衛生局啟動多組稽查人力，前往該公司總部與直營店、南屯區倉儲點、西屯店、南投埔里店、彰化縣員林店等3家加盟業者稽查，共查獲39噸巴沙魚、570公斤芙蓉魚及56.68公斤醬（配）料等過期食材。

經衛生局調查，業者約於2019年7月到12月間進貨，若以保存期限2年計算，現場食品、原料過期約1年多，衛生局將現場食材全數封存；另，業者以修改標籤日期，或藉由覆蓋保存期限等方式儲存過期食材，涉嫌登載不實、改標並販售給下游不知情的加盟商，依詐欺、違反食安法等罪嫌函送法辦。

威晶國際有限公司於17日發布聲明稿，表示向社會大眾「致上12萬分的歉意」，未來會積極配合檢、調、衛生相關單位的調查，並將前揭原料全面下架。更表示，「將以最大誠意負起所有責任」，於2021年4月1日至2023年1月13日期間曾到江小漁台中公益、台中大墩、埔里及員林等分店消費魚的相關產品的消費者，可憑發票或刷卡消費紀錄，向公司辦理該項產品5倍的賠償。

聲明稿中也提到，若有身體出現不適的賓客，可透過電話與公司連絡，提供醫療單據與診斷證明書者，公司將支付其醫療費用等損害的5倍作為賠償，另再加上醫療費用1倍賠償作為精神賠償，相關賠償金資料經核對無誤後，會於15天內發放。