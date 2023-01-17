苗栗縣郭、黃及沈姓男子2020年到卡拉OK歡唱喝酒，共搭小黃返家，3人與吳姓運匠因車資及下車點起爭執，沈及黃拉扯吳毆打、郭手勾勒吳頸部，強拉下車踢踹，吳竟遭活活打死，法醫解剖認定死因是頸部傷害，一審依傷害致死罪判郭3年6月，黃及沈因吳妻撤告判不受理；二審判郭部分駁回，黃及沈部分撤銷，發回審理，仍可上訴。

住在苗栗縣的郭姓、黃姓及沈姓男子在2020年11月29日晚間到苗栗市1家卡拉OK店飲酒尋歡後，經店家幫忙叫車，由吳姓運匠載3人返家，車到達黃男住家附近，3人與吳因車資及下車地起爭執，坐副駕駛座的沈、坐駕駛座後方的黃，在車內拉扯毆打吳；郭則下車打開車門勾住吳頸部，將他強拉下車，兩人跌坐在地，吳倒地不起，郭及黃則踢、踹他上半身。

吳男雙手挫傷，腦部多處挫傷、硬腦膜下腔出血及蜘蛛網膜下腔出血，3人發現他氣息微弱，郭男緊急進行CPR急救，黃男則報警送醫，吳隔天凌晨不治。案經吳妻及吳父提告。

法醫解剖鑑定研判，吳男的致命傷在頸部，而非頭部等外傷，因頸部過度伸展導致動脈損傷破裂出血，造成腦部損傷、休克而死亡。

郭、黃及沈男都坦承打人。苗栗地院承審法官勘驗監視影像釐清案情，認為郭發現吳氣息微弱，即以CPR施救，無殺人意圖，但應知頸部是脆弱重要部位，竟動手勒頸，並猛拉下車，造成頸部動脈破裂出血而導致死亡，郭男坦承犯行，與吳父、吳妻等人達成和解及賠償，以刑法59條規定酌減其刑，依傷害致死罪判刑3年6月。

至於黃及沈犯傷害罪，因吳妻與兩人和解，並撤告，法官判決不受理。檢察官及郭男不服上訴。

檢察官認為，郭男因細故對人拳腳相向、強拉下車，導致死亡、家庭破碎，並無可憫恕狀況，原審適用減刑規定有所違誤；且3人對吳男死亡應共同負擔傷害致死責任，無區分下手及攻擊部位、特定致命傷等必要。

台中高分院法官審酌檢察官上訴有理，且吳父並未撤告，原審因吳妻對黃及沈撤告而判不受理顯有違誤，因而判決郭男部分駁回；黃及沈部分撤銷，發回地院審理。

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