台東森林公園鷺鷥湖清淤提升辦理生態檢測，鳥類家族更豐富。（莊哲權攝）

台東森林公園鷺鷥湖湖底淤泥嚴重，清淤工程原本僅需1個月，但是為降低施工對生態帶來衝擊，台東縣政府自主將清淤工程提升辦理生態檢核，避開候鳥度冬及鳥類繁殖期，歷時10個月終於完工，不少鳥類也都回來棲息，友善措施成果獲得生態團體認同。

台東縣森林公園為國家級卑南溪口重要溼地範圍，園內鷺鷥湖泥沙長年淤積，有必要進行清淤，但是湖域生態相對敏感，為降低施工對生態帶來衝擊，台東縣政府自主將清淤工程提升辦理生態檢核。

農業處長許家豪表示，去年2月縣府邀請荒野保護協會台東分會、台東野鳥學會和當地生態工作者獻策，訂定出保留草澤區、營造多樣性棲地、避開水鳥繁殖等多項友善措施。

施工廠商於水鳥繁殖季過後進行施工，生態檢核團隊針對施工廠商的工班強化生態檢核環境教育，施工後鳥類數量增加，更調查到多種候鳥前來度冬。

全程參與的荒野保護協會台東分會環境議題組長蘇雅婷，感謝台東縣政府林務科、生態檢核團隊、監造、施工廠商的用心，用最少的擾動讓鷺鷥湖往更好、更生態方向發展，建議未來多種植黃槿、水柳等湖畔植物增加鳥類掩蔽性。

台東野鳥學會楊宗瑋指出，該案歷時10個月 ，在生態團隊、監造、施工廠商通力合作下，多數友善措施皆落實，值得其他單位借鏡，建議日後維護湖畔除草朝友善化管理，修枝避開鳥類繁殖季，減少不必要擾動。

農業處表示，未來森林公園將規畫友善除草、修枝計畫，劃設生態復育區以低頻度的管理方式降低生態干擾，讓森林公園往遊憩休閒與生態保育共好方向前進。