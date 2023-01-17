大陸國家統計局今公佈去年人口數據，男女性別比為104.69，男比女多3237萬。但國家統計局並未公佈各省數據，以2020年進行的第七次人口普查數據來看，廣東省男女比例最不均衡。

2022年底，全中國大陸人口（包括31個省、自治區、直轄市和現役軍人的人口，不包括居住在31個省、自治區、直轄市的港澳台居民和外籍人員）14億1175萬人。性別構成，男性人口7億2206萬人，女性人口6億8969萬人，男比女多3237萬人，總人口性別比為104.69（以女性為100）。

消息引發輿論熱議，網友表示，中國大陸男比女多出的這三千多萬人，已經快和加拿大的總人口差不多。還有網民質疑，明明男性人口更多，網路上卻總是將矛頭對準「大齡剩女」。

國家統計局並未公佈各省數據，以2020年進行的第七次人口普查數據來看，各省中廣東總性別比最高，吉林總性別比最均衡。

性別比在110以上的省份有3個，分別是廣東（113.08）、海南（112.86）、西藏（110.32）。東三省黑龍江（100.35）、遼寧（99.7）、吉林（99.69）則為男女比例最均衡的省份。