許貴雅。（三立提供）

王偊菁。（三立提供）

王偊菁及許貴雅去年分別接手主持三立新聞台證論節目《前進新台灣》及《新台灣加油》，都獲得不錯的反應，王偊菁表示非常欣慰的是，主持9個月就已經領過4次公司給的收視獎金，「這對我來說，真的是非常大的鼓舞」。許貴雅則覺得主持政論節目是甜的，「主持人主持得好不好、準備功課到不到位？其實觀眾都在看，喜歡的鐵粉很多，常常在YT或是粉專留言，有了觀眾的支持，怎會不甜。」

王偊菁表示家裡過年最特別的習俗，就是子女包多少紅包爸媽會加碼包還給你，跟許願池一樣，所以她都覺得自己很像詐騙集團，每年過年還是厚臉皮回家蹭飯吃、蹭紅包，吃完飯一定會打麻將，笑稱非常熱衷發揚國粹。她也提到今年過年終於可以出國，所以大年初一就要帶著家人出發前往日本旅遊，「孝順老的孝順小的，因平常無法請假，所以趁著過年趕快出發，爸媽也是只有休過年，這次可以說是砸重金買機票，光機票花了30幾萬，可是給足的大紅包。」

許貴雅最近每天趕錄過年存檔，才有辦法陪家人一起度過春節，她家的過年習俗基本款，就是拜地基主，「不知道是誰流傳下來的傳說，地基主愛吃雞腿，每到年前，雞腿可是一腿難求」。她說，由於婆婆是摩登現代人，所以她當媳婦很自由，過年就是放電、出遊，除非技癢，否則不入廚房，婆婆如果燒菜的話，她會是總舖師的「水腳仔」(二廚)，幫忙切烏魚子、透抽之類的。而說到紅包，她表示包紅包只有一個原則，就是「今年不能比去年小包」。